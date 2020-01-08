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  4. Trabzon Teknolig Tanıtım Toplantısı yapıldı

Trabzon Teknolig Tanıtım Toplantısı yapıldı

TRABZON HABERLERİ  | 08.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Teknoloji Ligi Tanıtım Toplantısı düzenlendi.TEKNOLİG kapsamında Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Robot Ligi, Üreten Yenilikçi Okullar, Siber Güvenlik ve Yapay Zeka" ana kategorilerinde yarışmalar düzenlenecek.Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, teknoloji alanında son derece önem arz eden TEKNOLİG projesinin paydaşı olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Teknoloji Ligi Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
TEKNOLİG kapsamında Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Robot Ligi, Üreten Yenilikçi Okullar, Siber Güvenlik ve Yapay Zeka" ana kategorilerinde yarışmalar düzenlenecek.
Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, teknoloji alanında son derece önem arz eden TEKNOLİG projesinin paydaşı olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Dünyanın her alanda büyük bir değişime ve dönüşüme imza attığını dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Ülkemiz de 2000’li yıllardan itibaren teknoloji üretebilen, milli teknoloji hamlesi konusunda çok önemli yatırımlar yapmış ve önemli mesafeler katetmiş bir ülke. Bilhassa savunma sanayiinde çok önemli gelişmeler yaşadık. Türkiye; SİHA, İHA, insansız hava araçları konusunda dünyada ilk sıralarda yer alan bir ülke konumuna geldi” ifadelerini kullandı.
Başkan Zorluoğlu, 21. yüzyılda bilgiyi üretebilen, kullanabilen, teknolojiye dönüştürebilen ulusların öne çıktığını ve küresel bir güç haline geldiklerini belirterek “Geçtiğimiz günlerde tüm dünyaya büyük bir gururla armağan ettiğimiz yerli otomobil hamlemiz, hakikaten takdire şayan. İnşallah 2022 yılından itibaren seri üretime geçtiğimizde, Türkiye uluslararası manada çok önemli bir markaya kavuşmuş olacak. Bu ve buna benzer hamlelerimizi daha da ileri seviyelere taşımak için yoğun çalışmalar yapmak zorundayız. Bu noktada devletin olduğu kadar özel sektörün, yerel yönetimlerin, üniversitelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının da çok önemli sorumluluğu var. Hep birlikte çalışarak bilgi teknolojileri hamlesini daha ileri seviyelere taşıma yolunda gayret göstermeliyiz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından TEKNOLİG İş Birliği Protokolü imzalandı. Programın sonunda Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na katılım plaketi takdim etti.

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