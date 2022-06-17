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Trabzon'da anestezi teknikeri kadın ameliyathanede ölü bulundu

17.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da anestezi teknikeri kadın ameliyathanede ölü bulundu

Trabzon'da anestezi teknikeri kadın, ameliyathanede ölü bulundu.

Akçaabat ilçesindeki özel hastanede anestezi teknikeri Büşranur Muhcu (27), mesai arkadaşları tarafından ameliyathanede hareketsiz bulundu.

Hastanede nöbette olan Muhcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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