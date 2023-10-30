Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları sona erdi

Türkiye Yelken Federasyonu ile Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara, Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Trabzon Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Fatih Gençlik Spor Kulübü ve Akyazı Yelken Spor Kulübünden toplam 28 sporcu katıldı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılı olduğunu hatırlatarak, Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl da coşkuyla kutlandığını söyledi.

Sporda centilmenliğin, sevginin ve saygının önemine vurgu yapan Yıldırım, "Spor demek disiplin demektir. Bu sporcularımız arasında Türkiye'yi temsil edecek sporcularımız var. Onlara destek olan aileleri başta olmak üzere onları yetiştiren antrenörlerini ve hocalarını kutluyorum. Bu kulüpleri ayakta tutan fedakar insanımızı da tebrik ediyorum. Yarışmalarda dereceye girenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Yıldırım, yelken yarışlarında dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.



