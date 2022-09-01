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Trabzon'da doktor önlüğü giyerek hastaneye giren şüpheli yakalandı

01.09.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da doktor önlüğü giyerek hastaneye giren şüpheli yakalandı

Trabzon'da hastanede kendisini doktor olarak tanıtan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan inşaat işlerinde çalışmak için Trabzon'a gelen S.A. (20), doktor önlüğü giyip boynuna stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne gitti.

Hastanenin acil servisinin önünde bir süre bekleyen şüpheli, kendisini doktor olarak tanıtarak içeri girdi. Hastane personelinin şüphelenmesi üzerine S.A'nın doktor olmadığı anlaşıldı.

Hastane yetkililerinin şikayetinin ardından kendisini doktor olarak tanıtan S.A, polis tarafından gözaltına alındı.

İfadesinde doktor olmak istediği için olayı gerçekleştirdiğini belirten zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin olaydan bir gün önce de Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendisini doktor olarak tanıtarak girdiği, ameliyathane görevlileri tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

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