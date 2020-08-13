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Trabzon'da düğün ve benzeri törenler 2 saatle sınırlandırıldı

TRABZON HABERLERİ  | 13.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

Trabzon'da düğün ve benzeri törenler 2 saatle sınırlandırıldı

Trabzon'da düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresi 2 saatle sınırlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vatandaşları korumak ve salgını engellemek amacıyla düğün törenlerine yönelik alınması gereken ilave tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplandığı belirtildi.

İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesinin sağlandığı vurgulandı.

Trabzon'daki düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi durumlarının yaşanan pandemi sürecinde salgının artmasına neden olacağı ve bu durumun da toplum sağlığı açısından riski artıracağı düşüncesi nedeni ile daha önce alınan düğün töreni tedbirlerine ilave tedbirler alınmasının gerek duyulduğunun altını çizildi.

Açıklamada alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğundan ilimizde açık ve kapalı alanlarda, mahallelerde veya sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22.00'ye kadar sonlandırılmak şartıyla en fazla 2 saat olacak şekilde yapılmasına izin verilecek. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmek üzere kaymakamlıklara iletilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

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