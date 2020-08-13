Trabzon'da düğün ve benzeri törenler 2 saatle sınırlandırıldı

Trabzon'da düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresi 2 saatle sınırlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vatandaşları korumak ve salgını engellemek amacıyla düğün törenlerine yönelik alınması gereken ilave tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplandığı belirtildi.

İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesinin sağlandığı vurgulandı.

Trabzon'daki düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi durumlarının yaşanan pandemi sürecinde salgının artmasına neden olacağı ve bu durumun da toplum sağlığı açısından riski artıracağı düşüncesi nedeni ile daha önce alınan düğün töreni tedbirlerine ilave tedbirler alınmasının gerek duyulduğunun altını çizildi.