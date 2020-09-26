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Trabzon'da fuhuş operasyonunda otelde gizli bölme bulundu

TRABZON HABERLERİ  | 26.09.2020 13:08 | Son Güncelleme

Bölmede saklanan 3 kadın yakalandı

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bir otele operasyon düzenlendi.

Ekipler, otelde yaptıkları incelemede kalorifer peteğinin arkasında gizli bir bölme olduğunu belirledi. Gizli bölmede saklanan yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı.

Kadınların yanı sıra otel işletmecileri F.B. ve H.İ. de gözaltına alındı.

Otel işletmecileri hakkında fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçlarından işlem yapıldı. Kadınların ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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