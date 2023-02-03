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Trabzon’da kar: 24 mahalle yolunda karla mücadele sürüyor

03.02.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kapanan 24 mahalle yolunu tekrar ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Trabzon’da kar: 24 mahalle yolunda karla mücadele sürüyor

Trabzon’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte önceki gün etkisini gösteren kar yağışı ile şehrin birçok noktası beyaz gelinliğini giydi. Etkili olan kar yağışı ile birlikte Trabzon’un Araklı ilçesinde 4, Arsin ilçesinde 6, Çaykara ilçesinde 5, Hayrat ilçesinde 3, Köprübaşı ilçesinde 3 ve Sürmene ilçesinde 3 olmak üzere toplam 24 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Aralıklarla devam eden kar yağışı öncesinde meteorolojiden alınan bilgiler ile tüm ekiplerini teyakkuz halinde bulunduran Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı kar yağışının başlamasıyla birlikte personelleri ile harekete geçerek kar küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattı. Ekipler, kapalı olan 24 mahalle yolunu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken, iş makinesi operatörlerinin kemençe müziği eşliğindeki karla mücadele çalışmaları izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

DOĞA HARİKASI UZUNGÖL TEKRAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, tekrar beyaz gelinliğini giydi. Yaz aylarında bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü ile ilgi gören, kış aylarında ise beyaz örtüsüyle ayrı bir güzelliğe bürünen doğa harikası görsel şölen oluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin yaz-kış ilgi gösterdiği Uzungöl’de de zaman zaman etkisini gösteren kar yağışına karşı ekipler yolun ulaşıma kapanmaması için teyakkuz halinde bekletiliyor.

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