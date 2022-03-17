Trabzon'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Trabzon'da il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okullarda, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

