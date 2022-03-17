YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

17.03.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Trabzon'da il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okullarda, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk işçi ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorUkrayna'dan tahliye edilen Türk işçi ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Adana'da tefeci operasyonunda 11 zanlı yakalandıAdana'da tefeci operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Kanser sanılan hastanın soluk borusundan badem zarı çıkarıldıKanser sanılan hastanın soluk borusundan badem zarı çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:23
Öğle
12:35
İkindi
15:56
Akşam
18:36
Yatsı
19:56
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Et değil adeta kimyasal bomba! Zehir saçıyor

Et değil adeta kimyasal bomba! Zehir saçıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.