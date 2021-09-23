YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da kesinleşmiş 8 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Trabzon'da kesinleşmiş 8 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

23.09.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kesinleşmiş 8 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Trabzon'da 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalanan M.K, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradıOltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradı
Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağımCanlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım
Trabzon'da "Kısa Mesafe Seyrüsefer ve Yatçılığın Geliştirilmesi" çalıştayı düzenlendiTrabzon'da "Kısa Mesafe Seyrüsefer ve Yatçılığın Geliştirilmesi" çalıştayı düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
06:03
Öğle
12:19
İkindi
15:43
Akşam
18:25
Yatsı
19:45

Trabzon Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Bordo Mavi Eczanesi
Ortahisar
Bordo Mavi Eczanesi
Ortahisar
Bordo Mavi Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.