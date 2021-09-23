Trabzon'da kesinleşmiş 8 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Trabzon'da 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalanan M.K, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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