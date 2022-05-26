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Trabzon'da Klasik İslam Sanatları Sergisi açıldı

26.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergide 64 hat ve tezhip çalışması yer alıyor

Trabzon'da, Klasik İslam Sanatları Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Trabzon Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen sergi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Süleyman Gür, açılışta, genelde İslam medeniyetinin, özelde ise Osmanlı medeniyetinin oluşumunda hat, tezhip, minyatür ve ebru gibi klasik İslam sanatlarının önemli ve ayrı bir yerinin olduğunu söyledi.

Bu sanatların bir kısmının zaman içinde unutulmaya yüz tuttuğunu ya da zayıfladığını belirten Gür, "Allah'a şükürler olsun ki son 10 yıl içerisinde birtakım ferdi, birtakım da sivil toplum ve kamu kuruluşlarının gayretleriyle, üniversitelerde geleneksel sanatlarla ilgili bölümlerin açılması vesilesiyle yeniden bu sanatlarımız güçlenmeye, gelişmeye, hatta belki farklı yorumlarla daha da güzel hale gelmeye başladı. Bundan dolayı bu faaliyetlerin sevindirici olduğunu ifade etmek lazım." diye konuştu.

Merkez olarak her yıl bu konuyla ilgili bir faaliyet yapmaya gayret gösterdiklerini anlatan Gür, bu yıl dördüncüsü düzenlenen sergide emeği olanlara teşekkür etti.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezince açılan kurslara katılanların 64 tezhip ve hüsn-i hat çalışmasının yer aldığı sergi, yarın sona erecek.

Açılışa, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Elif Tüba Akçay, usta öğretici Meryem Uzunali, akademisyenler, öğrenciler, kursiyerler ve davetliler katıldı.

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