YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da kreş çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı

Trabzon'da kreş çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı

TRABZON HABERLERİ  | 04.06.2020 14:56 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt: - "Şu anda velilerimizin çocuklarını kreşe göndermede endişe duyacakları bir durum yok"

Trabzon'da kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübü çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Haziran itibarıyla yeni normalleşme sürecinde kreşlerin açıldığı belirtildi.

Açılış öncesi Trabzon'da faaliyet gösteren kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince ziyaret edilerek kuruluşlarca alınan tedbirlerin yerinde gözlemlendiği aktarılan açıklamada, hizmete başlayan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübü çalışanlarına program dahilinde Kovid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, hizmet kurumlarının tamamında sürecin hemen başında Kovid-19 ile mücadele eylem planlarını hızlıca devreye soktuklarını belirtti.

Bugünlere sıfır vaka ile geldiklerini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Eylem planımızı ilimize özel uygulamalar ile sürekli güncelliyoruz. Amacımız çocukların, ailelerin ve çalışanların sağlığını en üst düzeyde korumak. Şu anda velilerimizin çocuklarını kreşe göndermede endişe duyacakları bir durum yok. Kreşlerimiz fiziksel mekanları ile servis araçlarının hijyeni konusunda ciddi hassasiyet gösteriyorlar. İnşallah yeni normalleşme sürecini de hiçbir sıkıntı olmadan atlatacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Başkan Fındıkoğlu, “Normalleşme, dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekiyor”

Başkan Fındıkoğlu, “Normalleşme, dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekiyor”

Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

Altınyıldız Classics, erkeklerin stilini vurgulayacak gömlekler sunuyor

Altınyıldız Classics, erkeklerin stilini vurgulayacak gömlekler sunuyor

Trabzon Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
02:46
Sabah
04:43
Öğle
12:25
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:44

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Beşirli Eczanesi
Ortahisar
Deva Eczanesi
Ortahisar
Kaya Eczanesi
Ortahisar
Kutlu Eczanesi
Ortahisar
Aydın Eczanesi
Akcaabat
Pınar Eczanesi
Akcaabat
Ümit Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Trabzonspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü

Trabzonspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trabzonspor, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü

Trabzonspor, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü

Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.