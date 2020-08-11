Trabzon'da Ortahisar Belediyesi koronavirüse termal kameralı önlem aldı

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi, hizmet binasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı termal kameralarla tedbir aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kontrollü sosyal yaşama geçilmesiyle Kovid-19 vakalarının artmasının kurum ve kuruluşları yeni tedbirler almaya sevk ettiği belirtildi.

Ortahisar Belediyesinin de kentte pandemi vakalarının artması nedeniyle maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi 14 kurala ek olarak hizmet binası girişlerine iki vücut ısısına duyarlı termal kamera yerleştirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Termal kamaralar binaya giriş yapan personelin ve vatandaşların vücut ısısını ölçüyor. Normal değerlerin üstünde vücut ısısına sahip vatandaşlar ile maskesiz bir şekilde binaya gelen vatandaşlar giriş yaptığında termal kamere sesli ve yazılı uyarı ikazı veriyor. Vücut ısısı normal değerlerin üstünde çıkan vatandaşlar binaya alınmayarak, gerekli uyarılar yapıldıktan sonra sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor."

- "Kovid-19'dan korunma tedbirlerine uyalım"