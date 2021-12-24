Trabzon'da otomobil tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Söğütlü Mahallesi sahil yolunda, Giresun yönünden Trabzon istikametine giden Sinan Yaylı yönetimindeki 61 ADZ 893 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Murat Bekar olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Sinan Yaylı, 112 Acil Servis ekiplerince Akçaabat Haçkalıbaba Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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