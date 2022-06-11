Trabzon'da şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kovanlı Mahallesi'nde, Kemal Kul (69) idaresindeki 61 VH 655 plakalı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

Yaklaşık 80 metre sürüklenen araçta sıkışan Kul, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Kul'un cenazesi, Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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