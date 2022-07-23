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Trabzon'da turizm bölgelerinde bal satışı yapan işletmeler denetlendi

23.07.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiketsiz bal sattığı tespit edilen 40 işletmeye idari para cezası uygulandı

Trabzon'da turizm bölgelerinde bal satışı yapan işletmeler denetlendi

Trabzon'da turizm bölgelerinde bal satışı yapan 94 işletme denetlendi.

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, AA muhabirine, il sınırları içinde turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu Of-Çaykara Uzungöl, Maçka Sümela ve Hamsiköy, Düzköy Çalköy Mağarası ile Akçaabat Hıdırnebi Yaylası havzaları ve yol güzergahlarında gıda satış yerlerine yönelik denetim yaptıklarını söyledi.

Güvenilir gıdaya erişim için çiftlikten çatala, tarladan sofraya kadar gıda ürünlerinin üretim, dağıtım, satış ve toplu tüketim alanlarına yönelik denetimler yaptıklarını dile getiren Gülbay, "2022 yılı içinde turizm bölgelerinde yaz ayları boyunca gıda işletmelerine yönelik yoğun denetimlere devam edeceğiz. Özellikle tüketiciyi aldatma, taklit ve tağşiş konularına yönelik denetimlere ağırlık vereceğiz." dedi.

Gülbay, 30 gıda kontrol görevlisinden oluşturulan 13 ekibin son 2 günde 94 işletmeyi denetlediğini, 70 bal numunesi alındığını ifade etti.

Denetimler sırasında etiketsiz bal satışı yaptığı tespit edilen 40 işletmeye idari para cezası uygulandığını söyleyen Gülbay, "Ayrıca alınan bal numunelerinden Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'ne aykırı ürün tespitlerinde ilgili ürünleri satan ve üreten işletmelere ceza uygulanacak." diye konuştu.

Gülbay, tüketiciyi yanıltıcı ve etiketsiz ürün satan işletmelere yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Tüketicilerimizden özellikle etiketsiz ürünleri satın almamalarını, satın aldıkları ürünlerin etiketlerini mutlaka okumalarını istiyoruz. Satın aldıkları gıdalarla ilgili ise Alo 174 Gıda Hattı ve 0501 174 0174 numaralı WhatsApp şikayet hattını arayarak ihbarda bulunabilirler." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da turizm bölgelerinde bal satışı yapan işletmeler denetlendi

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