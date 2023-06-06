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Trabzon'da üniversiteliler mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

06.06.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde İstiklal Marşı işaret diliyle okundu.

Trabzon Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim Fakültesi'nin son mezunları ile eğitim camiasına genç öğretmenler kazandırıldı.

Aralarında Özel Eğitim Bölümü mezunlarının da bulunduğu 91 öğretmen adayı için Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Salona, ellerinde Türk bayrakları ile giren mezunlar, saygı duruşunun ardından işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.

Özel eğitim alması gereken çocukların eğitimini üstlenecek öğretmenlerin bu davranışı, salondakileri duygulandırdı.

Tören, dereceye giren öğrencilere Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Güven ile Prof. Dr. Orhan Çakıroğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Ebru Ünay'ın plaket vermesi ve kep atılması ile tamamlandı.

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