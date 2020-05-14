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Trabzon'da yabancı Kovid-19 hastası camdan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalıştı

TRABZON HABERLERİ  | 14.05.2020 23:43 | Son Güncelleme

Bağımlılık tedavisi de gören ve havada asılı kalınca kurtarılan hasta Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören yabancı uyruklu bir hasta, camdan sarkıttığı çarşafla kaçmak isterken asılı kaldığı yerden görevlilerin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gürcistan uyruklu hasta, akşam saatlerinde hastanenin üçüncü katındaki odasının camından bağladığı çarşafları aşağıya doğru sarkıttı.

Çarşaflara tutunarak aşağıya inmeye çalışan yabancı uyruklu kişi, çarşafların boyu yetmeyince bir süre havada asılı kaldı.

Sağlık görevlileri tarafından fark edilen kişi, güvenlik önlemleri alınarak bulunduğu yerden kurtarılarak tedavi altında alındı.

- "Ruh ve sinir hastalıkları hastanemize gönderdik"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan uyruklu hastanın, Kovid-19 testinin uyumlu çıkması sonucu hastanede takibe alındığını söyledi.

Hastanın birkaç gündür Kovid-19 servisinde yattığını dile getiren Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı psikolojik sıkıntıları olan, bağımlılık tedavisi de almış bir hasta. Kendisi bu şekilde bir kaçış düşünmüş. Görülünce de bulunduğu yerden alınmış. Hastamızı şu an Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanemize gönderdik ve oradaki Kovid-19 servisinde yeniden tedavisine başlandı. Burada hem Kovid-19 hem de psikiyatrik tedavisi sürecek."

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