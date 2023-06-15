Trabzon'da yorgun mermi isabet eden çocuğun tedavisi devam ediyor

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Genç, Kerem Can'ın tedavisinin sürdüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görüştüğü baba İsa Özdemir'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Her yıl çok sayıda kişinin yorgun mermi nedeniyle yaşamını yitirdiğini ya da sakat kaldığını belirten Genç, "Bizim sevincimiz ve mutluluğumuz başkalarının kabusu ya da yası olmasın." ifadesini kullandı.

Genç, her ne vesileyle olursa olsun silahlarla kutlama yapmanın ve sevinç gösterisinde bulunmanın çok ilkel ve can güvenliğini tehdit eden bir davranış olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Maalesef 9 yaşındaki yavrumuz Kerem Can Özdemir hala yoğun bakımda tedavi görüyor. Umudumuz inşallah en erken zamanda sağlığına kavuşmasıdır. Tabii ne dersek kelimeler kifayetsiz kalıyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. Burada hiç yoktan bir aileye ateş düştü. Bu tür acı hadiseleri sık sık yaşamamıza rağmen maalesef hiç ders almıyoruz. Yine ateşli silahlarla kutlama yapıyoruz, sevinç gösterisinde bulunuyoruz. Yazık, günah değil mi bu canlara?"

İnsanların bu durumlarda empati yapmaları gerektiğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Kendi çocuğumuz ya da bir yakınımız yorgun merminin kurbanı olsa neler hissederdik? Biraz empati yapalım. Eğer sevineceksek, kutlama yapacaksak adam gibi, insan gibi sevinelim. Magandalığa ne gerek var? Kurşun sıkmak suçtur. Havaya ateş ederek hem vatandaşlarımızı rahatsız ediyoruz hem de insanların can güvenliğini tehlikeye atıyoruz. Bu şekilde mutluluğumuza, sevincimize gölge düşürmeyelim. Giden bir canın yerini hiçbir şey tutmaz, bu acının telafisi mümkün değildir. Bir kez daha vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz. Hiçbir suretle silahlarla kutlama yapmayalım."

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde, 10 Haziran'da, yaşadıkları sitenin bahçesindeki oyun parkında arkadaşlarıyla oynayan 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir yere yığılmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde baş bölgesinde yorgun mermi olduğu belirlenmiş, hayati tehlikesi bulunan çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

