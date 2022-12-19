YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonlu SMA hastası Egemen bebek tedavi için Dubai'ye gideceği günü bekliyor

Trabzonlu SMA hastası Egemen bebek tedavi için Dubai'ye gideceği günü bekliyor

19.12.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonlu SMA Tip 1 hastası 2 yaşındaki Egemen Öztürk, İstanbul'da tedavi için Dubai'ye gideceği günü bekliyor.

Maçka ilçesinde yaşayan Semra ve Şafak Öztürk çiftinin üçüncü çocuğu olarak 2020 yılında dünyaya gelen Egemen bebeğe yaklaşık 6 ay sonra Spinal Müsküler Atrofi (SMA) teşhisi konuldu.

Öztürk ailesi ve yakınları, Trabzon Valiliğinden aldıkları izinle yaklaşık bir yıl önce Ortahisar Belediyesinin desteğiyle "Egemen bebeğe sen de destek ol" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında hayırseverlerin yardımıyla tedavi masrafını tamamlayan aile, Dubai'ye gitmek için dün Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

"EGEMEN DOĞUM GÜNÜNDE İNŞALLAH SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"

Egemen bebeğin babası Şafak Öztürk, oğlunun tedavi olacağı için heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Baba Öztürk, valilik izni ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in destekleriyle Trabzon'da başlatılan yardım kampanyasında toplanan 35 milyon lira ile oğlunun tedavi olacağını dile getirerek, "Egemen doğum gününde inşallah sağlığına kavuşacak. Kampanyamıza destek veren herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Eşi ve oğluyla İstanbul'da ağabeyinin evinde bir süre kalacaklarını aktaran Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Egemen'in durumundan dolayı uçakta bir hemşire de bize eşlik etti. Bugün öğleden sonra özel hastanede doktor kontrolü var. Doktorumuz Dubai'ye gideceğimiz günü belirleyecek, o güne kadar da İstanbul'da kalacağız. İnşallah bu ayın 24-25'i gibi Dubai'ye gidip tedaviye başlarız diye umut ediyoruz. Çocuğumuzun en kısa zamanda iyileşip sağlığına kavuşacağı günü bekliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da trafik kazasında 1 kişi öldüTrabzon'da trafik kazasında 1 kişi öldü
Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştıSivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı
(ÖZEL) Afyonkarahisar’ın hassas burunları Türkiye’nin her yerinde görev yapıyor(ÖZEL) Afyonkarahisar’ın hassas burunları Türkiye’nin her yerinde görev yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 20 Aralık Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:35
Öğle
12:24
İkindi
14:42
Akşam
17:02
Yatsı
18:29
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.