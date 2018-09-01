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Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (TS - GS maçı BeIN Sports canlı yayını)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.09.2018 08:58 | Son Güncelleme

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçında nasıl bir skor çıkacak merak ediliyor. Lige iyi başlayan Galatasaray, 9 puanla lider iken Trabzonspor, 4 puanla 9. sırada yer alıyor. Bordo mavililer, Galatasaray maçını kazanarak üstlere çıkmak istiyor. Galatasaray ise yakaladığı galibiyet serisini ve liderliği devam ettirmek istiyor. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk onbirler ve detaylar.

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (TS - GS maçı BeIN Sports canlı yayını)

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Serkan Ok ile Aleks Taşcıoğlu'nun yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın 4. hakemi Alper Ulusoy. Trabzonspor - Galatasaray maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak. Maç BeIN Sports 1 kanalında ve internetten online olarak BeIN Connect - Digitürk Play'den naklen izlenebilecek.

126. TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI

Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bugün Trabzon'da yapacakları maçla 126. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 44 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 125 karşılaşmanın 57'sini Galatasaray, 41'ini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 163, Trabzonspor ise 137 kez gol sevinci yaşadı.

LİG MAÇLARINDA KİM ÜSTÜN?

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 90 karşılaşmanın 40'ını Galatasaray kazanırken, 29 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 21 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 116, Trabzonspor ise 100 gol attı.

Geçen sezonki lig maçlarını taraflar evlerinde 2-1'lik skorla kazandı.

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 8 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 8 lig maçından 5'inde bordo-mavililer, 3'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı.

TRABZON'DA OYNANAN MAÇLARDA KİM ÜSTÜN?

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 45 maçta Galatasaray'ı 19 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Evindeki son 2 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 2'si Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 54 golüne, Galatasaray 56 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR - GALATASARAY REKABETİNDE FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'te Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-1 yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK!

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 11 maçta beraberlik yaşanmadı. İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı.

Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 11 müsabakadan 6'sında Galatasaray, 5'inde Trabzonspor galip geldi.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi, Vahid Amiri ve Burak Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray'daysa Garry Rodrigues sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Olcay, Rodallega

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Emre, Sinan, Onyekuru, Eren

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