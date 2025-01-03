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Trabzonspor maçı öncesi Samsunspor'da flaş gelişme! 4 futbolu kadro dışı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.01.2025 18:32
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Verilen 1 haftalık aranın ardından Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında cumartesi akşamı Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Kritik mücadele öncesi noel tatilinden geç dönen Ntcham, Dimata, Laura ve Tait maç kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor maçı öncesi Samsunspor'da flaş gelişme! 4 futbolu kadro dışı!

Ligin ilk yarısına damga vuran ve Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alan Samsunspor, 3 futbolcusunu Trabzonspor karşılaşması öncesi kadroya almadığını duyurdu.

Samsunspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncularımız Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait, noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmalarını kaçırdıkları için, Teknik Direktörümüz Thomas Reis'in vermiş olduğu karar doğrultusunda yarın oynanacak Trabzonspor A.Ş. müsabakası kadrosunda yer alamayacaklardır."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Samsunspor
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