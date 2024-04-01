SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Trabzonspor maçında yaşananların ardından PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli Osayi Samuel'den paylaşım!

Trabzonspor maçında yaşananların ardından PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli Osayi Samuel'den paylaşım!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.04.2024 16:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor maçında yaşananların ardından Fenerbahçeli Osayi Samuel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi Samuel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"EN BÜYÜK FENER"

bright-osayi-samuel-fenerbahce-2023-2024-1703080514-124594

Nijeryalı futbolcu, yaptığı paylaşımda, "2 Nisan'ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe'yi savunacaklar. En büyük Fener." ifadelerini kullandı.

Osayi Samuel, bu paylaşımına ayrıca sarı-lacivert kalp emojileri de ekledi.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 30 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Sancak disiplin sevklerine çok kızdı! İstifa daveti...Murat Sancak disiplin sevklerine çok kızdı! İstifa daveti...
PFDK'dan Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye para cezasıPFDK'dan Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye para cezası
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan Düzcespor'a büyük destekFenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan Düzcespor'a büyük destek
Anahtar Kelimeler:
Ceza son dakika fenerbahçe osayi samuel ceza Trabzonspor paylaşım yaşında maçı maçın da,
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'de tepkilerin odağında o 6 isim var! Erdoğan'ın en yakınındalardı

AK Parti'de tepkilerin odağında o 6 isim var! Erdoğan'ın en yakınındalardı

Konya'da 6 ilçeyi kazanan YRP'de şaşırtan istifa haberi!

Konya'da 6 ilçeyi kazanan YRP'de şaşırtan istifa haberi!

Aldığı ceza sonrası Osayi'den paylaşım!

Aldığı ceza sonrası Osayi'den paylaşım!

Mustafa Denizli'nin kızı belediye başkanı oldu!

Mustafa Denizli'nin kızı belediye başkanı oldu!

PFDK'dan Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye para cezası

PFDK'dan Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye para cezası

Olaylı maç sonrası PFDK'ya sevk edildiler

Olaylı maç sonrası PFDK'ya sevk edildiler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.