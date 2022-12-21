Trabzonspor Samsunspor maçı sona erdi! Trabzonspor Samsunspor maç sonucu ne oldu?

Trabzonspor ile Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Heyecanla karşılaşmanın sona ermesiyle Trabzonspor Samsunspor maçı sonucu merak edildi. Bordo Mavili ekipte Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil sakatlıkları nedeniyle maçta oynamadı. Öte yandan Bruno Peres'in ise lisans bulunmadığı için bu maçta forma giyemeyeceği ifade edilmişti. Peki, Trabzonspor Samsunspor maçı ne oldu?

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI SONA ERDİ

Trabzonspor - Samsunspor maçı bugün (21 Aralık 2022 Çarşamba) saat 19.00 itibariyle başladı.

Trabzonspor - Samsunspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana geldi.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinde kazanan 3-0'lık skorla Bordo-mavililer olurken, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Trabzonspor'un golleri karşılaşmanın 10. dakikasında Umut Bozok ile 28 ve 79. dakikada Naci Ünüvar'dan geldi.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇINDA 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Gbamin, Hüseyin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Umut Bozok

Samsunspor: Aykut, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Osman Çelik, Soner , Yusuf Emre, Ali Kaan, Celil, Gaetan, Ahmet Sağat, Douglas Tanque



