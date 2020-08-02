Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı ile birlikte tatile çıktı! İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da futbolcular tatile çıktı. Bordo-mavili ekibin yıldız oyuncusu Nwakaeme ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile birlikte tatilde.. O anların fotoğrafını paylaşan ikili taraftarların yoğun ilgisine maruz kaldı.
Nwakaeme ile birlikte tatilde olan Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçeli taraftarlardan binlerce yorum geldi. Nwakaeme'nin Fenerbahçe'ye transferi için yorumlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar bu konuda Acun Ilıcalı'dan destek istedi.
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