Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı ile birlikte tatile çıktı! İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da futbolcular tatile çıktı. Bordo-mavili ekibin yıldız oyuncusu Nwakaeme ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile birlikte tatilde.. O anların fotoğrafını paylaşan ikili taraftarların yoğun ilgisine maruz kaldı.

NWAKAEME-FENERBAHÇE

Nwakaeme ile birlikte tatilde olan Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçeli taraftarlardan binlerce yorum geldi. Nwakaeme'nin Fenerbahçe'ye transferi için yorumlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar bu konuda Acun Ilıcalı'dan destek istedi.

