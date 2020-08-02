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Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı ile birlikte tatile çıktı! İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.08.2020 21:30 | Son Güncelleme

Süper Lig'in sona ermesiyle futbolcular tatile çıkarken Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı ile bir araya geldi.

Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı ile birlikte tatile çıktı! İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da futbolcular tatile çıktı. Bordo-mavili ekibin yıldız oyuncusu Nwakaeme ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile birlikte tatilde.. O anların fotoğrafını paylaşan ikili taraftarların yoğun ilgisine maruz kaldı.

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NWAKAEME-FENERBAHÇE

Nwakaeme ile birlikte tatilde olan Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçeli taraftarlardan binlerce yorum geldi. Nwakaeme'nin Fenerbahçe'ye transferi için yorumlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar bu konuda Acun Ilıcalı'dan destek istedi.

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