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Trae Young'ın asistleriyle Atlanta Hawks, Miami Heat’i farklı geçti

15.10.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trae Young'ın asistleriyle Atlanta Hawks, Miami Heat’i farklı geçti

İSTANBUL (AA) - ABD Basketbol Ligi NBA'de 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklara, 4 karşılaşmayla devam edildi.

Atlanta Hawks yıldız basketbolcusu Trae Young’ın 24 sayı 15 asist ile tamamladığı maçta, Miami Heat takımını 127-92 mağlup etti.

Miami Heat'te oynayan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, bu maçta süre almadı.

- Sonuçlar

Atlanta Hawks - Miami Heat: 127-92

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers: 116-112

Minnesota Timberwolves -Brooklyn Nets: 101-107

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets: 107-113

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