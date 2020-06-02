YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Simav’da toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Simav’da toprağa verildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.06.2020 13:04 | Son Güncelleme

Siirt’te trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mert Akkaş, memleketi Kütahya’nın Simav ilçesinde toprağa verildi.Alınan bilgiye göre, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Uzman Çavuş Mert Akkaş hayatını kaybetti.Simav’a bağlı Gümüşsu (Kelemyenice) köyünde Harun ve Gülfidan Akkaş çiftinin iki oğlundan küçüğü olan Mert Akkaş’ın cenazesi, baba ocağındaki alınan helallikten sonra, saat 11.00’de İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kelemyenice köyü mezarlığında toprağa verildi.Uzman Çavuş Akkaş’ın cenaze törenine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Jandarma Yarbay Mustafa Matar, İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Özer, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, protokol üyeleri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Siirt’te trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mert Akkaş, memleketi Kütahya’nın Simav ilçesinde toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Uzman Çavuş Mert Akkaş hayatını kaybetti.
Simav’a bağlı Gümüşsu (Kelemyenice) köyünde Harun ve Gülfidan Akkaş çiftinin iki oğlundan küçüğü olan Mert Akkaş’ın cenazesi, baba ocağındaki alınan helallikten sonra, saat 11.00’de İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kelemyenice köyü mezarlığında toprağa verildi.
Uzman Çavuş Akkaş’ın cenaze törenine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Jandarma Yarbay Mustafa Matar, İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Özer, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, protokol üyeleri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Tarım alanlarında dolu zararı

Tarım alanlarında dolu zararı

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Kütahya Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:38
Sabah
05:28
Öğle
13:03
İkindi
16:59
Akşam
20:29
Yatsı
22:11

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.