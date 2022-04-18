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Trafik kazasında ölen triatlon sporcusu Ata Yahşi son yolculuğuna uğurlandı

18.04.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazasında ölen triatlon sporcusu Ata Yahşi son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmaları dönüşünde Manisa'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamının yitiren 24 yaşındaki Ata Yahşi'nin cenazesi, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi.

Burada aynı zamanda Türkiye Triatlon Federasyonu İzmir il temsilcisi olan baba Adnan ve eski milli atlet anne Arzu Yahşi, çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İkindi vakti sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ata Yahşi'nin cenazesi, gözyaşları içinde Gaziemir Mezarlığı'nda defnedildi.

- Olay

Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmalarına katılan Onur Calp ile Ata Yahşi'nin bulunduğu 35 BCS 574 plakalı kamyonet, sabah Manisa'nın Kula ilçesinde aynı yöne giden E.A. (54) yönetimindeki 43 EA 863 plakalı TIR'a arkadan çarpmış, kazada yaralanan Yahşi, kaldırıldığı Salihli'deki bir özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Öte yandan olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Triatlon Federasyonu, Ata Yahşi için başsağlığı mesajları yayımlamıştı.

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