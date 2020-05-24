Trafik uygulamasında vatandaşlara bayram şekeri

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında yol kontrol noktasındaki denetlemelerde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Başkale İlçe Jandarma kipleri, bayram tedbirleri kapsamında yol kontrol noktasındaki denetlemelerde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Van-Hakkari Yolu Bebleşin ve Çamlık mevkisinde oluşturulan noktada uygulama yaptı. Sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini kontrol eden ekipler, kolonya ve şeker ikram ederek vatandaşların bayramını kutladı. Bayramda uygulama noktasında ikramda bulunan jandarmanın bu inceliği vatandaşı memnun ederken, ekipler, sürücülere trafik kuralları ile ilgili broşür de dağıttı.

