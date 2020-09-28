YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Trafik yoğunluğu "hayalet bariyer"le azaltılacak

Trafik yoğunluğu "hayalet bariyer"le azaltılacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve yolları daha verimli kullanmak amacıyla *Hayalet Bariyer Projesi"ni geliştirdi - Trafiğin yoğunluğuna göre karşı şeridin de hayalet bariyer aracılığıyla kullanılmasını sağlayan proje, TEKNOFEST 2020'de görücüye çıktı - Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abdülkadir Yaldız: - "Trafiğin yoğunluğuna göre şerit değiştiren bir sistem tasarladık. Bunu da bariyerleri hayalete çevirerek yaptık. Burada bariyerlerimiz yolun altına gizlenerek şeridin değiştirmesine kolaylık sağlıyor"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Hayalet Bariyer Projesi"yle, trafik yoğunluğu en aza indirilerek yollar daha verimli kullanılacak.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi makine, bilgisayar, malzeme ve metalurji, elektrik-elektronik bölümü öğrencileri, trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve yolları daha verimli kullanmak amacıyla hazırladıkları projeyi, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'de görücüye çıkardı.

Trafiğin yoğunluğuna göre karşı şeridin de "hayalet bariyer" aracılığıyla kullanılmasını sağlayan proje, ziyaretçilerin ilgisini gördü.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abdülkadir Yaldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST 2020'ye Akıllı Ulaşım Teknolojileri kapsamında Hayalet Bariyer Projesi ile katıldıklarını söyledi.

Türkiye'deki trafik sorunundan yola çıkarak proje çalışmalarına başladıklarını anlatan Yaldız, bu sorunu çözmeyi ve yolların daha aktif kullanılmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Projeleri hakkında bilgi veren Yaldız, şöyle devam etti:

"Trafiğin yoğunluğuna göre şerit değiştiren bir sistem tasarladık. Bunu da bariyerleri hayalete çevirerek yaptık. Burada bariyerlerimiz yolun altına gizlenerek şeridin değiştirmesine kolaylık sağlıyor. Gidiş dönüşü olan iki şeritli yolda şeridi üçe çıkarıyoruz. Örneğin trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam iş saatlerinde belli saat aralıklarında iki olan şeritli yol üçe çıkacak. Böylelikle yolu daha verimli kullanmış olacağız. Sistemi, yolun 12 santimetre altına yerleştirmeyi düşünüyoruz. Böylece yol çalışmasına da gerek kalmıyor."

- "Kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz"

Yaldız, TEKNOFEST'in, mühendislik bölümü öğrencileri için büyük bir fırsat olduğuna dikkati çekerek dört kişilik ekiple katıldıkları festivalin fikirlerinin gerçeğe dönüştürmek için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

TEKNOFEST'i başladığından bu yana takip ettiklerini, her zaman katılmak istediklerini dile getiren Yaldız, "Organizasyon sayesinde hayallerimiz somut hale geldi. Hala öğrenci olduğumuz için yolun başındayız. Bu tür organizasyonlar sayesinde kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Burada herkes farklı konularda bilgi sahibi. Arkadaşlarla bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Görerek öğreniyoruz. Burası bizim için iyi bir fırsat." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:16
Öğle
12:26
İkindi
15:48
Akşam
18:26
Yatsı
19:40

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Osmanlı Eczanesi
Sehitkamil
Perihan Eczanesi
Sehitkamil
Şahinler Eczanesi
Sehitkamil
Derman Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gaziantep’te TEKNOFEST heyecanı
Gaziantep’te TEKNOFEST heyecanı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
Ressam Mustafa Kösoğlu, 24. kişisel resim sergisini açtı
Ressam Mustafa Kösoğlu, 24. kişisel resim sergisini açtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.