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Trafikte ‘yapay zeka’ dönemi

23.02.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir teknolojilerini altyapıdan üst yapıya kadar tüm yatırımlarda uygulamaya başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir teknolojilerini altyapıdan üst yapıya kadar tüm yatırımlarda uygulamaya başladı. Bu kapsamda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ne start veriliyor. Başkan Mustafa Demir, “Ülkemizin metropol şehirlerinde görülen bu sistemi vatandaşlarımızın hizmetine sunacak olmanın heyecanı içindeyiz” dedi.
Samsun Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nde hazırlık süreci sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde 12 ayda tamamlanan çalışmalar kapsamında mevcut yol güzergahlarında trafik akış hızını ve senkronizasyonu bozan kavşakların geometrileri modernize edilip dinamik hale getirilerek, dijital sistemle yönetilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ‘Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’na uygun şekilde planlanarak hazırlanan proje kapsamında mevcut kavşakların uydu fotoğrafları çekildi. Bunların güncel haritaları alınarak, sabah 07.00- 09.00, akşam 17.00-19.00 saatleri arasında Ulaşım Dairesi Başkanlığı teknik ekiplerince trafikte seyir halindeki araçların sayımları yapıldı. İmar ve kadastro açısından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kavşak noktaları bilgisayara aktarılarak, elektronik haritalara işlendi. Ardından da belirlenen 100 kritik döner kavşak, yeniden projelendirilerek yaya öncelikli eş düzey modernize geometrik tasarımlı kavşak haline getirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkisinde kalan alanlar içerisindeki kavşakların tasarım projelerinin onay işlemi sonuçlandırıldı.
Kavşak modernizasyonu sonrasında trafiğin elektronik dijital sistemle disipline edilerek yönlendirilmesi, trafik akışının sağlanması ve sürüş konforunun artırılmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Kara noktalar tek tek belirlenerek, kazaların oluş şekilleri incelendi. Kırmızı ışık, hatalı parklanma ve hız ihlaline bağlı kazalara ilişkin yer tespitleri yapıldı. Çalışmalar Emniyet Genel Müdürlüğü EDS Komisyonu’nda onaylanarak, dijital sistemlerle ilgili teknik şartname hazırlık süreci başlatıldı. Trafik Güvenliği Projesi’nde bilgilendirme yönlendirme sistemlerine de yer verildi. Bu sisteme göre dinamik kavşaklardan gelen araç yoğunluk verileri, merkezdeki bilgisayara iletilecek. Trafik akışı için hesaplanan parametre verilerine göre sürücüler trafik yoğunluğu konusunda bilgilendirilecek. Ayrıca şehre yeni gelenler için otopark alanlarındaki dolulukları görebilmesi için şehrin giriş çıkışlarındaki 9 bölgede trafik bilgilendirme ve yönlendirme sistemi yerleştirilecek.
Proje hazırlık sürecinde ilgili yatırımcı kuruluşlar ve paydaş kuruluşlar ile katılımı ve tanıtım toplantısı düzenlenerek proje safhaları hakkında Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Projenin kesintiye uğramaması ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için AYKOME bünyesinde yapılacak çalışmalarla da kurumlar arası senkronizasyonun üst seviyede gerçekleştirilmesine çaba gösterilecek.
Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ne çok önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kent içi ulaşımında ve trafik konforunda yeni bir dönemin başlama arifesinde olduklarını söyledi. Uzun uğraşlar ve titiz çalışmalar neticesinde proje hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Başkan Demir, “Şehrimizi daha modern bir hale getirerek, halkımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Dünya’nın en güzel şehri olan Samsun’u her alanda marka kent haline getiriyoruz. Trafik problemlerimizi kökten çözecek Akıllı Trafik Güvenliği Projesi, Samsun’un yaşam konforu açısından vizyon bir projedir. Bununla trafik akışını hızlandırarak güvenliği artıracak, geometrik yapılarını modernize ederek kavşakların işlevselliğini artıracak ve dijital yönetim sistemiyle trafik senkronizasyonuna düzen getireceğiz. Dolayısıyla kazaların önüne geçmiş, kırmızı ışık, hız ve hatalı park ihlallerini de minimize etmiş olacağız. Ülkemizin metropol şehirlerinde görülen bu sistemi, vatandaşlarımızın hizmetine sunacak olmanın heyecanı içindeyiz” diye konuştu.
Trafik güvenliği dijital yönetim ve kontrol işletim sisteminin Alo 153 Kent Yönetim Merkezi bünyesinde hizmet vereceğini dile getiren Başkan Demir, “Merkez binamızın yapımının tamamlanmasıyla trafiği disipline eder hale geleceğiz. Atatürk Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarı’ndaki kavşaklara gerçek zamanlı müdahale ederek trafik akışını hızlandırabileceğiz. Trafik yol ağındaki seyahat süreleri, ortalama taşıt durma ve gecikme sürelerini en aza indireceğiz. Yakıt tüketimleri, zehirli gaz salınımı ve gürültü kirliliği azaltılarak çevre kirliliğini de önleyeceğiz” şeklinde konuştu.

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