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Traktörle geçerken köprü altında su baskını sonucu mahsur kaldı

27.01.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bir çiftçi traktörü ile köprü altında mahsur kaldı.İlginç olay Altıeylül ilçesine bağlı Küçükbostancı kırsal mahallesinde meydana geldi.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bir çiftçi traktörü ile köprü altında mahsur kaldı.
İlginç olay Altıeylül ilçesine bağlı Küçükbostancı kırsal mahallesinde meydana geldi. Traktörü ile dere kenarındaki köprünün altından geçmek isteyen İsmail Bacak yağan karın erimesi ile su altında kalan köprüden geçmek isterken yükselen suda mahsur kaldı. Traktör kabininin üzerine çıkan İsmail Bacak’ın imdadına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. İsmail Bacak, yol üzerinden köprü altına uzatılan merdiven ile mahsur kaldığı traktörden kurtarıldı.

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