Trakya Üniversitesi II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi kapılarını yeniden açtı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Osmanlı dönemi tıp yöntemlerinin anlatıldığı, Trakya Üniversitesi II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgesinde belirtilen önlemler alınarak bugün kapılarını ziyaretçilerine açan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde turist rehberleri için plaket töreni düzenlendi.

Rehberleri girişte karşılayan Müze Müdürü Hakan Akıncı, törende yaptığı konuşmada, müzenin kapılarının önlemler alınarak tekrar açıldığını söyledi.

Turist rehberlerini yeniden müzede görmekten memnun olduklarını belirten Akıncı, "Edirne turizmine ve müzemize büyük katkıları olan kokartlı turizm rehberlerini Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu unutmadı. Hocamızın girişimleriyle kokartlı turizm rehberlerimizi sağlık müzemizde misafir etmek istedik. Onlara Edirne turizmine ve sağlık müzemize yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunduk." dedi.

Profesyonel tur rehberi Dilek Torun da Akıncı ve Rektör Tabakoğlu'na müzenin açıldığı gün kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti. Rehberlere Akıncı tarafından plaket verildi ve müze bahçesinde kahve ikram edildi.