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Trakya Üniversitesi II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi kapılarını yeniden açtı

EDİRNE HABERLERİ  | 10.06.2020 17:12 | Son Güncelleme

Osmanlı dönemi sağlık hizmetlerinin maket ve canlandırmalarla anlatıldığı müze pek çok ödülüyle Edirne'nin en çok ziyaret edilen lokasyonları arasında gösteriliyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Osmanlı dönemi tıp yöntemlerinin anlatıldığı, Trakya Üniversitesi II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgesinde belirtilen önlemler alınarak bugün kapılarını ziyaretçilerine açan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde turist rehberleri için plaket töreni düzenlendi.

Rehberleri girişte karşılayan Müze Müdürü Hakan Akıncı, törende yaptığı konuşmada, müzenin kapılarının önlemler alınarak tekrar açıldığını söyledi.

Turist rehberlerini yeniden müzede görmekten memnun olduklarını belirten Akıncı, "Edirne turizmine ve müzemize büyük katkıları olan kokartlı turizm rehberlerini Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu unutmadı. Hocamızın girişimleriyle kokartlı turizm rehberlerimizi sağlık müzemizde misafir etmek istedik. Onlara Edirne turizmine ve sağlık müzemize yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunduk." dedi.

Profesyonel tur rehberi Dilek Torun da Akıncı ve Rektör Tabakoğlu'na müzenin açıldığı gün kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti. Rehberlere Akıncı tarafından plaket verildi ve müze bahçesinde kahve ikram edildi.

- Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi

Sultan II. Bayezid'in Akkirman seferine çıkarken 1484'te temelini attığı külliye, 1488'de tamamlandı. Osmanlı döneminde tıbbiye, şifahane ve imarethane görevleri üstlenen külliyede, 1800'lü yıllardan sonra sadece akıl ve ruh sağlığına yönelik tedaviler gerçekleştirildi.

Osmanlının son dönemlerinde Balkan savaşlarından sonra faaliyeti sonlandırılan ve zarar gören külliye, 1978'de Trakya Üniversitesinin yapıyı bünyesine almasıyla 1986'da restorasyon süreciyle ayağa kaldırıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki külliyede yer alan ve Avrupa En İyi Müze Ödülü, En İyi Sunum Ödülü sahibi müzeye, dünyanın pek çok yerinden ziyaretçi geliyor.

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Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
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Devranoğlu Eczanesi
Ipsala
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Kesan
Sevil Eczanesi
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