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Trakya'da sis etkili oluyor

08.11.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da sis etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde yoğun sis, Tekirdağ'da da yer yer pus etkili oluyor.

Edirne'de geceden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Şükrüpaşa Mahallesi ve civarında görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Trafikte seyreden sürücüler de sis nedeniyle zorlandı, trafik akışında sıkışmalar meydana geldi.

Sis, kentteki kültürel eserleri de örttü. Sisle kaplanan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı bölgelerde önlem aldı.

Tekirdağ'da da yer yer puslu hava etkili oluyor.

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