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Trakya'da uygulanan aşı sayısı 1 milyon 800 bin doza yaklaştı

18.07.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 76,9, Edirne'de yüzde 76,4, Tekirdağ'da yüzde 71,8 olarak açıklandı

EDİRNE (AA) - Trakya'da 1 milyon 799 bin 399 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 62,61, ikinci doz ortalaması ise 32,79 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı ise Kırklareli'nde yüzde 76,9, Edirne'de yüzde 76,4, Tekirdağ'da yüzde 71,8 olarak açıklandı.

Hedef nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Kırklareli 3'üncü, Edirne 4'üncü, Tekirdağ da 11'inci sırada yer aldı.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar Edirne'de 460 bin 258, Tekirdağ'da 949 bin 289, Kırklareli'nde 389 bin 852 doz aşı uygulandı.

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