YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya'nın en büyük bakımevi 6 bin sokak hayvanını misafir ediyor

Trakya'nın en büyük bakımevi 6 bin sokak hayvanını misafir ediyor

04.01.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: - "2 dönüm alanda kurduğumuz barınağımızda can dostlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde açılan "Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" 6 bin hayvanı misafir ediyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda hem Trakya'ya hem de Türkiye'ye örnek olacaklarını belirtti.

Merkezin geçen yıl 3 Ekim'de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla açıldığını aktaran Helvacıoğlu, "2 dönümlük alanda kurduğumuz barınağımızda can dostlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, merkezin civar belde ve belediyelere de faydalı olması için protokol hazırladıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında oluşturduğumuz protokol ile civar belde ve belediye sınırları içindeki sokak canlarımıza da fayda sağlayacağız. Bu tesis, Trakya'nın en büyük ve en kapsamlı barınağı olma özelliğini taşıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce oluşturulan protokolde, civar belde ve belediyeler rehabilite edilmesini istediği sokak hayvanlarını kendi imkanları ile bizlere getirip rehabilitasyonlarını gerçekleştirebilecekler. Yaralanmış, hastalanmış ya da benzeri bir neden ile rehabilite edilmesi gereken sokak hayvanının tedavisi bittiğinde ilgili belediyeye geri verilecek. Sokak hayvanı ilgili belediye adına küpelenerek kayıt altına alınacak. Bakımevi olmayan tüm civar belde ve belediyelerimizi, Keşan Belediyesi ile protokol yapmaya davet ediyoruz."

- Yasak ırklar 14 Ocak'a kadar kaydettirilmeli

Sokaktaki canların gerekli bakım, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini yapmaya hazır olduklarını aktaran Helvacıoğlu, "Burada sürekli bir yanlış anlaşılma var. Bakımevleri hayvanların sürekli kalacağı yerler değil. Yasak ırklar ile diğer türlerin karıştırılmaması gerek. Sadece yasak ırklar bakımevlerinde sürekli misafir edilecek. Son yayınlanan yönetmelikte belirtilen yasak ırklar sahipleri tarafından bakımından vazgeçilirse bakımevinde kalacak. Pitbul, Dogo Arjantin gibi cinsler." ifadelerini kullandı.

Keşen Belediyesi veteriner hekimi Hasan Nural ise yasak ırkların 14 Ocak'a kadar kısırlaştırılıp kimliklendirilmesi ve çip taktırılması gerektiğini, aksi halde ceza uygulanacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Edirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıEdirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Edirne Namaz Vakitleri 4 Ocak Salı

İmsak
07:01
Sabah
08:34
Öğle
13:24
İkindi
15:42
Akşam
18:03
Yatsı
19:30

Edirne Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Salı

Akın Eczanesi
Merkez
Altıerler Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Hayat Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.