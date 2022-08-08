Transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte TFF tarafından yayımlanan takvim!

Türkiye Futbol Federasyonu 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 17 Haziran Cuma günü başladığını duyurmuştu. Çok sayıda vatandaş "Transfer sezonu ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. TFF tarafından yayımlanan takvim ve detaylar haberimizde...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Trabsfer sezonu 8 Eylül 2022 tarihinde bitecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan daha önce yapılan açıklamada 2022-2023 futbol sezonunda birinci Transfer ve tescil döneminin 17 Haziran başlayıp, 8 Eylül'de sona ereceği ifade edilmişti.

İkinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.

