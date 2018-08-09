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Trencin 4 - 0 Feyenoord (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 09.08.2018 22:20 | Son Güncelleme

Robin van Persie'nin formasını giydiği Feyenoord'a UEFA Avrupa Ligi'nde büyük darbe! UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord, Slovakya'da Trencin'e 4-0 mağlup oldu.

Trencin 4 - 0 Feyenoord (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trencin ile Feyenoord, Slovakya'da karşı karşıya geldi. Feyenoord, oldukça etkisiz oynadığı maçta Trencin'e 4-0 yenilerek gecenin en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Büyük bir sürprize imza atan Trencin'in gollerini 6, 37, 63. dakikalarda Mance ve 44. dakikada Azango kaydetti.

VAN PERSIE SAKAT...

Henüz 5 gün önce Hollanda Kupası'nda PSV'yi yenip şampiyon olan Feyenoord, Trencin karşısında pozisyona girmekte bile zorluk çekerken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi feyenoord Trencin

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