Troya Müzesi'ni Ramazan Bayramı'nda 20 bin kişi ziyaret etti

ÇANAKKALE (AA) - Avrupa'dan iki yıl üst üste prestijli ödüller alan Çanakkale'deki Troya Müzesi, Ramazan Bayramı'nda 20 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, AA muhabirine, Troya Müzesi'nin, Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1998'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nin girişinde yer aldığını söyledi.

Gölcük, 2018 yılının Ekim ayında açılan müzenin, "2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü"nün ardından "2020/2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü"nü kazanmasıyla dünya çapında ününün arttığını dile getirdi.

Avrupa'dan iki ödül daha alan müzenin, bu güzel gelişmelerin sonuçlarını görmeyi umut ederken Kovid-19 salgını nedeniyle durgun bir dönem yaşadığını anlatan Gölcük, Ramazan Bayramı ile hareketli bir döneme girdiklerini bildirdi.

Bayram süresince 20 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını aktaran Gölcük, "Günlük ziyaretçi sayımız ilk gün 5 bini aştı. İlk gün çok yoğun bir ziyaretçi sayısı aldık ve Troya Müzesi açıldığı günden bugüne kadar toplam günlük rekor ziyaretçi sayısına ulaştı." dedi.

Rıdvan Gölcük, bayramdan sonra ise okulların yaz tatiline girmesine kadar olan dönemde az sayıda ziyaretçi beklerken bunun tersini yaşadıklarını vurguladı.

Müzenin bugünlerde kalabalık gruplar tarafından ziyaret edildiğini dile getiren Gölcük, yaz sezonundan çok umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

