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TRT Nağme, Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın arşivini müzikseverlere sunacak

16.09.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Nağme, Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın arşivini müzikseverlere sunacak

İSTANBUL (AA) - Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın arşivi TRT Nağme'de müzikseverlerle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın Arşivinden" programı TRT Nağme'de yayınlanacak.

Çiğdem Işık'ın hazırladığı programda, çok özel arşiv kayıtları ve önemli bir hazine dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

"Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın arşivinde, Üniversite Korosu, Küçük Koro, Radyo Klasik Türk Musikisi Korosu ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kayıtları yer alıyor.

Program, her cuma saat 22.00'de TRT Nağme'den ve "radyo.trt.net.tr" adresinden takip edilebilecek.

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