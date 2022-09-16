TRT Nağme, Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın arşivini müzikseverlere sunacak

İSTANBUL (AA) - Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın arşivi TRT Nağme'de müzikseverlerle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın Arşivinden" programı TRT Nağme'de yayınlanacak.

Çiğdem Işık'ın hazırladığı programda, çok özel arşiv kayıtları ve önemli bir hazine dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

"Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın arşivinde, Üniversite Korosu, Küçük Koro, Radyo Klasik Türk Musikisi Korosu ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kayıtları yer alıyor.

Program, her cuma saat 22.00'de TRT Nağme'den ve "radyo.trt.net.tr" adresinden takip edilebilecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz