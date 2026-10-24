Trump, LeBron James'i hedef aldı! NBA yıldızından olay sözlere alaycı yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, milli marş sırasında ısınma hareketleri yaptığı görülen LeBron James'i ülkesine saygısızlıkla suçlayarak özür dilemeye çağırdı. NBA yıldızı ise Trump'ın açıklamalarına, takımının tarihi geri dönüşle kazandığı maçın ardından yaptığı kısa ve ironik yorumla karşılık verdi.

TRUMP'TAN LEBRON JAMES'E MİLLİ MARŞ TEPKİSİ

🏀 ABD Başkanı Donald Trump, milli marş sırasında yaptığı hareketler nedeniyle NBA yıldızı LeBron James'e tepki gösterdi. 💬 “LeBron James ülkemize saygısızlık ediyor. Tam bir utanç kaynağı. Amerikan bayrağı uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlardan özür dilemelidir.” 🔗 https://t.co/CVQNr1RIKg — AA SPOR (@aa_spor) October 22, 2026

Tartışma, Trump'ın 22 Ekim Perşembe günü kendisine ait Truth Social hesabından paylaştığı görüntülerle başladı. Philadelphia 76ers forması giyen LeBron James'in, salı günü New York Knicks ile oynanan sezon açılışı öncesinde ABD milli marşı sırasında ısınma hareketleri yaptığı görüldü.

Görüntülerde James'in vücudunu sağa sola hareket ettirdiği ve şut atıyormuş gibi hareketler yaptığı anlar yer aldı. Paylaşımda bu hareketler, James'in maç öncesinde golf vuruşu çalıştığı yönündeki ifadelerle alaya alındı.

Trump ise görüntüleri paylaşarak yıldız basketbolcuyu sert sözlerle eleştirdi:

“Ulusal marşımız çalınırken LeBron James ülkemize hakaret ediyor! En başından beri onun kötü biri olduğunu söyledim. Tam anlamıyla bir utanç kaynağı.”

ABD Başkanı, James'in Amerikan bayrağı uğruna hayatını kaybeden askerlerden ve ülkenin kahramanlarından özür dilemesi gerektiğini de öne sürdü. Trump, aynı akşam Iowa'da düzenlenen bir seçim mitinginde de basketbolcunun davranışını “bir tür skandal” olarak nitelendirdi.

LEBRON JAMES'TEN TRUMP'A İRONİK CEVAP

Trump'ın açıklamaları sonrası gözler LeBron James'in vereceği yanıta çevrildi. Ancak yıldız oyuncu, ABD Başkanı'yla yeni bir söz düellosuna girmek yerine kısa bir açıklamayla yetindi.

Philadelphia 76ers'ın Cleveland Cavaliers karşısında aldığı galibiyetin ardından gazetecilerin Trump'ın sözleriyle ilgili sorusunu yanıtlayan James, “Görünüşe göre ofiste sakin bir gün” ifadesini kullandı.

James'in bu sözleri, Trump'ın eleştirilerine yönelik ironik bir yanıt olarak değerlendirildi.

Philadelphia ekibi, Cleveland karşısında 29 sayılık farkı kapatarak sahadan 114-106 galip ayrıldı. NBA tarihinin en skorer oyuncusu olan 41 yaşındaki James, ligdeki 24. sezonunu geçiriyor ve kariyerinde dördüncü farklı takımın formasını giyiyor.

TRUMP DAHA ÖNCE DE SPORCULARI HEDEF ALMIŞTI

Donald Trump'ın milli marş sırasında farklı davranışlar sergileyen sporculara yönelik eleştirileri geçmişte de tartışma yaratmıştı. ABD Başkanı, ilk başkanlık döneminde Amerikan futbolcusu Colin Kaepernick'i marş sırasında diz çökerek gerçekleştirdiği protesto nedeniyle hedef almıştı.

Kaepernick, bu eylemi ABD'deki ırk ayrımcılığına ve polis şiddetine dikkat çekmek amacıyla yapmıştı. Yaşananlar, sporcuların protesto hakkı ve ulusal sembollere saygı konularında geniş çaplı tartışmalara neden olmuştu.

LEBRON JAMES İLE TRUMP ARASINDAKİ GERİLİM YILLARDIR SÜRÜYOR

İkili arasındaki gerilimin geçmişi 2017 yılına kadar uzanıyor. Trump, Golden State Warriors oyuncusu Stephen Curry'nin Beyaz Saray ziyaretine katılmak istemediğini açıklamasının ardından takımın davetini geri çekmişti.

Curry'ye destek veren James de Trump'ın kararına tepki göstermiş ve sosyal medya paylaşımında ABD Başkanı'nı “aptal” olarak nitelendirmişti. Demokrat Parti adaylarına verdiği destekle de bilinen James, Trump'la siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle sık sık gündeme geldi.

Trump, 2018 yılında da CNN sunucusu Don Lemon'ın James'le yaptığı röportaj üzerinden yıldız basketbolcuyu hedef almıştı. Son milli marş tartışması, ikili arasında yıllardır devam eden gerilimin yeni bir halkası oldu.