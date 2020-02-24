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TSKGV bağışçısını madalya ve beraat ile ödüllendirdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.02.2020 15:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bağışçısına bronz madalya ve beraat takdim edildi.Besni’de ikamet eden Ergin Dinç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı nakdi bağış nedeniyle ödüllendirildi.

TSKGV bağışçısını madalya ve beraat ile ödüllendirdi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bağışçısına bronz madalya ve beraat takdim edildi.
Besni’de ikamet eden Ergin Dinç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı nakdi bağış nedeniyle ödüllendirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Besni Fahri Tanıtım Kurulu Temsilcilisi Ali Erdoğan ile Genel Sekreteri Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel Ergin Dinç’i ziyaret ederek, vakfa yaptığı bağış dolayısıyla kendisine bronz madalya ve beraat takdim etti. Bağışçı Ergin Dinç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı bağıştan dolayı çok büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade ederek, "Memleketimizin huzuru, ülkemizin daha güçlü olması için elimizden geldiği ölçüde bir şeyler yapmak istedim. Şahsıma verilen bu nişane başkalarına da teşvik olur inşallah. Aldığım bu madalya ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile gurur duyuyorum" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Besni Fahri Tanıtım Kurulu Temsilcilisi Ali Erdoğan ise, "Böylesine hassas bir dönemde milletimizde var olan yardımlaşma ile Ergin Dinç’in davranışını takdirle karşılıyor, şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu bağışta kendisini yalnız bırakmayarak destekleyen eşi Şenay Erdoğan Dinç’e de sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.

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