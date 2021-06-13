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  4. TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten Toprak Bayramı mesajı:

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten Toprak Bayramı mesajı:

13.06.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bize emanet edilen doğal zenginliğimiz olan topraklarımızı koruyarak gelecek nesillere miras bırakabiliriz"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Bize emanet edilen doğal zenginliğimiz olan topraklarımızı koruyarak gelecek nesillere miras bırakabiliriz." ifadesini kullandı.

Çelik, Toprak Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, toprağın önemiyle ilgili farkındalık oluşturma ve çölleşmeyle mücadele etmenin zorunluluk olduğunu vurguladı.

Toprağın önemine işaret eden Çelik, "Toprağın toplum yararı gözetilerek dağılımı yapılmalı. Bize emanet edilen doğal zenginliğimiz olan topraklarımızı koruyarak gelecek nesillere miras bırakabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, ülke topraklarının su, rüzgar erozyonu, tuzluluk, çoraklaşma, toprak kirliliği ve amaç dışı kullanım gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, yoğun nüfus baskısının eklenmesiyle sorunların daha da derinleştiğini aktardı.

Türkiye'deki tarım arazilerinin en önemli sorununun tarım dışı kullanım olduğuna dikkati çeken Çelik, "Gıda güvencesi için toprağın olmazsa olmaz olduğu, bütün toplumda aynı düzeyde bir bilinçle hareket edilmesi sağlanarak toprağımıza sahip çıkılmalı. Ülkemizdeki tarım arazilerinin tarım dışı kullanımının sınırlandırılması sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Ülke topraklarında görülen erozyon nedeniyle kaybolan toprak miktarının Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarıyla yıllık 154 milyon tona kadar düşürülebildiğine işaret eden Çelik,"Bu çalışmayı takdir ediyoruz. Büyük gayretlerle alınan bu sonucun ve kaybolan toprak miktarının daha da düşürülmesi önem arz etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

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