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  4. Tuğba Şenoğlu: Olimpiyatlarda olmayı çok istiyoruz

Tuğba Şenoğlu: Olimpiyatlarda olmayı çok istiyoruz

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Tuğba Şenoğlu, olimpiyat elemelerinde grupları geçeceklerini söyleyerek, olimpiyat oyunlarında mücadele etmeyi çok istediklerini ifade etti.

Tuğba Şenoğlu: Olimpiyatlarda olmayı çok istiyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Tuğba Şenoğlu, 7-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda’da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Genç smaçör, milli takımda forma giyiyor olmaktan çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

"OLİMPİYATLARDA OLMAYI ÇOK İSTİYORUZ"

Tuğba Şenoğlu, katılacakları eleme turnuvası öncesi olimpiyatlara katılma şanslarını değerlendirerek, "Olimpiyatlarda yer almak her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim. Olimpiyatlarda olmayı çok istiyoruz. Umarım ki bunu başarabiliriz” şeklinde konuştu.

"GRUP AŞAMASINI GEÇECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'nda karşılaşacakları rakipleri ile ilgili konuşan Tuğba, "Almanya ve Belçika hemen hemen benzer oyun sistemlerine sahipler. Zorlu olacak ama grup aşamasını geçeceğimizi düşünüyorum. Turnuvanın favorilerinden birisiyiz" ifadelerini kullandı.

"TÜM TARAFTARLARIMIZI MAÇLARA BEKLİYORUZ"

Tuğba Şenoğlu, Hollanda’nın Apeldoorn kentinde düzenlenecek eleme maçlarında taraftar desteği beklediklerinin altını çizerek, "Ankara’daki Avrupa Şampiyonası’nda inanılmaz bir atmosfer vardı. Umarım, Hollanda’da benzer bir atmosfer olur. Tüm taraftarlarımızı karşılaşmalara bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
A Milli Kadın Voleybol Takımı Tuğba Şenoğlu Hollanda

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