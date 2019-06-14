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Tuğberk Tanrıvermiş, Roma 15 yaş altı takımını şampiyon yaptı

İTALYA HABERLERİ  | 14.06.2019 22:54 | Son Güncelleme

Roma'nın 15 yaş altı takımını çalıştıran Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Cengiz Ünder de yaptığı paylaşımda "Bir yıl önce başlayan hikayeni şampiyonlukla taçlandırdın. Artık Roma'daki en başarılı Türk sensin abi, tebrikler!" yazdı.

Tuğberk Tanrıvermiş, Roma 15 yaş altı takımını şampiyon yaptı

İtalya'nın Ravenna kentindeki Bruno Benelli Stadı'nda oynanan 15 yaş altı final maçında Roma, ikinci yarıda Koffi ve Cherubini'nin golleriyle Milan'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

CENGİZ ÜNDER'DEN KUTLAMA
Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder de sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından attığı mesaj ile Tuğberk Tanrıvermiş'i tebrik ederek, "Roma tarihinin ilk Türk antrenörü olarak, 15 yaş altı takımının uzun yıllar süren hasretini sona erdirdin. Bir yıl önce başlayan hikayeni şampiyonlukla taçlandırdın. Bu ailenin bir üyesi olarak sana teşekkür ederim. Artık Roma'daki en başarılı Türk sensin abi, tebrikler!" ifadelerini kullandı.

Daha önce Kayseri Erciyesspor, Denizlispor ve Galatasaray'da rakip analist, altyapı antrenörü ve profesyonel takım yardımcı antrenörlüğü görevlerini yapan 1989 doğumlu Tuğberk Tanrıvermiş, geçen sezon Roma ile anlaşmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Roma U15 Tuğberk Tanrıvermiş Cengiz Ünder

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