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TÜİK’te görev değişikliği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.06.2020 16:26 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğüne atanan Mert Mesut Selçuk görevine başladı.TR41 Bölgesi illeri olan Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i kapsayan TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğüne atanan Selçuk, görevi eski Müdür Ünal Can’dan devraldı.Lisans ve yüksek lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümünde tamamlayan Selçuk, memuriyet hayatına 2006 yılında TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak başladı.

TÜİK’te görev değişikliği

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğüne atanan Mert Mesut Selçuk görevine başladı.
TR41 Bölgesi illeri olan Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i kapsayan TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğüne atanan Selçuk, görevi eski Müdür Ünal Can’dan devraldı.
Lisans ve yüksek lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümünde tamamlayan Selçuk, memuriyet hayatına 2006 yılında TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak başladı. Daha sonra Selçuk, TÜİK’ta çeşitli kademelerde bulundu ve son olarak Gaziantep Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü.
Evli ve bir kız çocuğun babası olarak Mert Mesut Selçuk’a görevi devreden ve 15 yıldır TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Ünal Can ise uzman olarak genel merkeze atandı.

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