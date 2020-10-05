TÜİOSB’de altyapı süreci başladı

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TÜİOSB) altyapı süreci başladı. TÜİOSB Müteşebbis Heyet toplantısında, 245 hektar alanda en az 100 yatırımcıyla 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak modern ve güvenli üretim üssünde ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları için ihale süreçlerinin başlatılması yönünde karar alındı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen TÜİOSB Müteşebbis Heyet Toplantısında, son gelişmeler ele alındı. Toplantıda, devlet desteklerinde 4’üncü bölge teşviklerinden faydalanacak olan TÜİOSB’de yapımı devam eden yollar ve hafriyat çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Ayrıca planlamaları devam eden köprü, menfez, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu ve atık su arıtma tesisi ile enerji yatırımları da ayrıntılı olarak ele alındı. İhtiyaç duyulan altyapı yatırımları için ihale süreçlerinin başlatılmasına da karar verildi.

“Bölgede büyük bir dönüşüm ve gelişim başlayacak”

Toplantının ardından proje sahasında incelemelerde bulunan Vali Su, Mersin’in ilk ve tek ihtisas organize sanayi bölgesi olan TÜİOSB’de ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları ve genişleme alanlarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışılacağını ifade etti. Su, tarımsal ürünlere ileri teknolojiyle maksimum katma değer kazandıracak üretim merkezlerinin faaliyete geçmesiyle bölgede büyük bir dönüşüm ve gelişimin başlayacağını vurguladı.