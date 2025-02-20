Tüm dünya bu eşleşmeyi konuşuyor! 10 gollü tarihi galibiyet... İnanılmazı başardılar

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda PSG, Brest’i ağırladığı maçta adeta şov yaptı ve rakibini 7-0’lık çarpıcı bir skorla mağlup ederek göz kamaştırıcı bir zafer elde etti.

PSG’DEN GOL YAĞMURU!

Fransız devi PSG, karşılaşmada golleri peş peşe sıraladı. Maçın 20. dakikasında Bradley Barcola ile başlayan gol fırtınası, 39. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 59. dakikada Vitinha, 64. dakikada Desire Doue, 69. dakikada Nuno Mendes, 76. dakikada Gonçalo Ramos ve 86. dakikada Senny Mayulu’nun ağları sarsmasıyla 7-0’lık tarihi bir galibiyete dönüştü.

TOPLAMDA 10 GOLLÜK DOMİNASYON

Daha önce Brest’i deplasmanda 3-0 mağlup eden PSG, bu iki maçta rakip filelere toplam 10 gol bırakarak Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükseldi. PSG’nin son 16 turundaki rakibi, 21 Şubat Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.