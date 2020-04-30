YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TÜMBİFED Sivil Toplum Kurulundan Covid-19’a yönelik öneriler

TÜMBİFED Sivil Toplum Kurulundan Covid-19’a yönelik öneriler

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.04.2020 14:56 | Son Güncelleme

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Covid-19’a yönelik yeni adımlar atabilmek ve bilgilendirme çalışmaları yapabilmek adına oluşturduğu TÜMBİFED Sivil Toplum Kurulu’nun ikinci toplantısını gerçekleştirdi.Kurulun ikinci toplantısında özellikle virüsün yayılımını durdurabilecek önlemler, tarım alanında yapılabilecek çalışmalar ve virüsün ekonomik boyutu tartışıldı.

TÜMBİFED Sivil Toplum Kurulundan Covid-19’a yönelik öneriler

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Covid-19’a yönelik yeni adımlar atabilmek ve bilgilendirme çalışmaları yapabilmek adına oluşturduğu TÜMBİFED Sivil Toplum Kurulu’nun ikinci toplantısını gerçekleştirdi.
Kurulun ikinci toplantısında özellikle virüsün yayılımını durdurabilecek önlemler, tarım alanında yapılabilecek çalışmalar ve virüsün ekonomik boyutu tartışıldı. Toplantı açılışına tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, özellikle kendi kendine yetebilen ve üretebilen bir Türkiye vurgusu yaptı.
Başkan Bilge, TÜMBİFED çatısı altında oluşturulan Sivil Toplum Kurulu’nun başkanlığında yürütülen ve tarım, ekonomi, sağlık konuları hakkında önemli görüşlerin paylaşıldığı toplantıların periyodik olarak yapılmaya devam edileceğini ve federasyonun web sitesi üzerinden yayınlanarak kamuoyunun faydasına sunulacağını belirterek sözlerini tamamladı.
Katılımcılar arasında bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal ise Covid’e göre yaşam tarzlarının yenilenmesi gerektiğini ifade ederek, “Özellikle klimalara karşı dikkat edilmesi gerekiyor, klima filtrasyon sistemlerinin temizliği ve yeniliği çok önemli bir konu, raporlar gösteriyor ki hava, mutlaka hareket etmeli ve durağan olmamalı” dedi.
Moderatörlüğünü Arif Ekşi’nin yaptığı toplantıya TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge’nin yanı sıra Prof. Dr. İftihar Köksal, Prof. Dr. Ertaç Ergüven, Prof. Dr. Ahmet Gökçen, Prof. Dr. Kadir Seyhan, Prof. Dr. Kenan Aydın, Prof. Dr. Mehmet Akalın, Prof. Dr. Engin Özhatay, Prof. Dr. Meral Uzunöz, Prof. Dr. Ersan Başar, Prof. Dr. Orhan Şen, Mehmet Hüsrev, Yılmaz Pekmezcan, Ali Rıza Şişman, Ayşe Çebi ve Abdülbaki Akbulut katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:56
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:06
Yatsı
21:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor

E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.