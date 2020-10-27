Tümer Metin'den olay sözler! "Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta"

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin ligin 6. haftasında Beşiktaş'ın Denizlispor'u 3-2 yendiği maçı değerlendirdi. Metin, Sergen Yalçın hakkında, "Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta." dedi.
"İster kız ister ister nefret et, ister şikayet et, Beşiktaş'ın sıkıntısı ne biliyor musunuz? Hepsi arkadaşımız dostumuz, o ayrı burada gördüğümü söylemek zorundayım. Bir kısım futbolcu var genç - yetenekli diye lanse ediliyorlar sadece genç diye oynuyorlar. Bir bölüm oyuncu var, nasıl oyuncu diye soruyorsun, çok iyi insan diyorlar. 10-12 senedir oynayanlar var, sırf çok iyi insan diye. Bir de bugün yarın patlar mı diye beklediklerimiz var, asla patlamayacaklar!"
"Hocası da arkadaşım dostum ama işimi yapıyorum, Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta. Yukarılara da daha girmiyorum henüz."
"Yıllardır bu takımda işini yapan 1 tane adam var 1 tane! Senelerdir 1 tane adam. Galibiyetten sonra konuşuyorum. İlk hafta Trabzon maçından sonra da konuştum. 2 tane oyuncu gelmiş masal anlatıyorlar çok güzel galibiyet diye. Neresi güzel galibiyet."
"Hepi topu Denizli'den alınmış 3 puan. Bir de şu var Denizli tarafı da veryansında yani, pozisyonlara ayrıca bakacağız."
"Kulübede 2 tane 10 numara oturuyor. Birisi Ljajic, birisi Oğuzhan. Birinin kız arkadaşı ile sorunu var diye 1,5 senedir ortada yok, birinin... neyse beni konuşturmayın ne olur ya. Ötekininin mazisinde 3-5 tane iyi maç var diye bekliyoruz senelerdir. Böyle değil, böyle olmaz..."
3-0'ken Josef'in atılması sonrasında, çok rahat olan bir maçı, neredeyse ecel terleri dökeren bitiren bir Beşiktaş izledik. Buraları yaşamanın bir anlamı yok.
Josef'in cezasını kim vermeli, nasıl vermeli? Ceza yönetmeliği var, sarı ve kırmızı kartlara para cezası. Oyuncu da soyunma odasına girerek, sen bizi niye yalnız bırakıyorsun diye sormalı birileri. Beşiktaş'ta bunu soracak oyuncu yok. Sergen hoca da karışmaz bu işlere. O yüzden maçı kazandı edasıyla normal yönetmelik cezası gelir ve böyle kapanır.
Her ne olursa olsun, 3-0'a kadar Denizli'nin ne oynadığını bilmiyoruz. Nasıl gol atacak diye düşünüyorken, 1 kişi eksik kalmış olabilirsin ama tecrüben, kağıt üzerindeki kaliten, mazin, büyüklüğün buralarda ortaya çıkacak. Hocanla, sahandaki oyuncunla oyunu tutacaksın.
Haydi 1 tane yedin, 2'yi yemeyecek ve bu görüntüyü vermeyeceksin. VAR'dan penaltıyı verse ki bana göre penaltı, kalan süre daha fazla. Daha da zorlanacağın bir bölüm.
Tecrübe böyle bir şey. Oyunu soğutmak, oyunun içindeki hileye başvurmak. Sergen hoca oynarken, buraları çok iyi oynardı, oyunun küçük hilelerini. Beşiktaş'ta bu vasıfları gösterebilecek bir oyuncu var ve tüm yük onun üzerine binmiş durumda. Bugün yine her açığı kapat, her gediği kapat, 3 kişilik efor, 5 kişilik performans... Yazık, günah Atiba'ya! Atiba'ya ne diyeceğiz abi, ne diyeceğiz! Bir tane kötü oynadığına şahit olmadık.
Golü Atiba atsın, defansı Atiba yapsın, adamı Atiba kovalasın, pozisyonu Atiba alsın, zamanı Atiba geçirsin! İnsaf be kardeşim, biri de yardım eder adama.
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