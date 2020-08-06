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Tümgeneral Hacı İlbaş’tan Vali Oktay Çağatay’a veda ziyareti

BİTLİS HABERLERİ  | 06.08.2020 20:39 | Son Güncelleme

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’tan Vali Oktay Çağatay’a veda ziyareti gerçekleştirdi.Vali Oktay Çağatay, 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı iken emekliliğe sevk edilen Tümgeneral Hacı İlbaş’ı makamında ağırladı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’tan Vali Oktay Çağatay’a veda ziyareti gerçekleştirdi.
Vali Oktay Çağatay, 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı iken emekliliğe sevk edilen Tümgeneral Hacı İlbaş’ı makamında ağırladı. Bölgede, terörle mücadele başta olmak üzere, asayiş ve güvenlik faaliyetlerinde beraber çalışmaktan memnun olduğunu söyleyen Vali Oktay Çağatay, Tümgeneral Hacı İlbaş’a, bundan sonraki hayatında başta ailesi olmak üzere sevdikleriyle mutlu, sağlıklı ve huzurlu emeklilik hayatı geçirmesi temennisinde bulundu.
Tümgeneral Hacı İlbaş da, ilimizin ve bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamak ve bu durumu devam ettirmek için birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve iyi dilek ve temennilerinden dolayı Vali Oktay Çağatay’a teşekkürlerini iletti.

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